Дональд Трамп и Путин / © Getty Images

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Немецкий политик Максимилиан Кра из пророссийской ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) заявил, что Соединенные Штаты больше не являются нейтральной стороной в войне России против Украины и, по его мнению, фактически перешли на сторону Москвы.

Об этом Кра сказал в интервью Clash Report .

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"Мы наблюдаем конец войны в Украине, поскольку США перестали быть нейтральной стороной и перешли на сторону России", - заявил политик.

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Комментируя дизельное соглашение между США и Россией, представитель АдН заявил, что Вашингтон, по его мнению, фактически ограничивает возможности Украины наносить удары по российской нефтяной промышленности, в то же время предоставляя финансовые ресурсы российской стороне.

"Это означает, что Америка перешла на другую сторону", - добавил Кра.

Во время интервью Кра также высказался о диктаторе Путине. Он заверил, что не увлекается российским руководителем, однако положительно оценил изменения, которые, по его мнению, произошли в России по завершении президентства Бориса Ельцина.

«Россия в конце эры Ельцина была полностью распродана. Она была преступной, опасной, бедной, униженной. Государство находилось в упадке…», – заявил политик.

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В то же время Кра обратил внимание на то, как, по его словам, германское правительство описывает потенциальную угрозу со стороны России.

«Сейчас, когда я слушаю свое правительство, создается впечатление, что Россия собирается завоевать всю Европу, если мы не будем осторожны. Так что, очевидно, это сработало. С другой стороны, я не хочу жить в России», – сказал он.

Кроме того, Максимилиан Кра заявил, что его партия стремится добиться выплаты Украиной компенсации Германии за помощь, которую Берлин оказывал Киеву.

Ранее сообщалось, что в немецкой земле Саксония-Ангальт ультраправая партия "Альтернатива для Германии" и небольшая левая партия BSW объединились, чтобы принять символическую резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине со стороны Берлина .

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Мы ранее информировали, что в начале 2025 года бывшего помощника евродепутата Максимилиана Кра признали виновным в шпионаже в пользу Китая .

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