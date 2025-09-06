Трамп планирует бомбить Венесуэлу: CNN обнародовала детали

Николас Мадуро и Дональд Трамп

Вашингтон не готовится к смене режима в Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о том, что США решили разместить на аэродроме в Пуэрто-Рико в Карибском море 10 истребителей F-35 для проведения операций против наркокартелей.

В пятницу один из журналистов спросил Трампа в Белом доме, хотел бы тот смены режима в Венесуэле. «Мы об этом не говорим», — ответил президент США. «Но мы говорим о том, что в [Венесуэле] прошли выборы, которые, мягко говоря, были весьма странными», — Трамп, имея в виду президентские выборы в прошлом году и обвинения в фальсификации результатов. Ою этом сообщает телекомпания CNN.

CNN утверждает, ссылаясь на источники, что Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая возможное поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление президента страны Николаса Мадуро.

Во вторник США нанесли удар по судну в международных водах, которое, как заявил Трамп, перевозило наркотики в южной части Карибского моря. Погибли 11 человек, судно затонуло.

Источники CNN рассказали, что удар по судну, следовавшему из Венесуэлы, был лишь началом «гораздо более масштабных усилий по избавлению региона от наркотрафика и потенциальному отстранению Мадуро от власти».

Как уточнил один из источников, пока нет никаких признаков того, что Трамп уже принял решение нанести военные удары по целям внутри Венесуэлы. Однако два собеседника из Белого дома не исключили возможности подобных ударов в будущем.

Еще во вторник госсекретарю США Марко Рубио задали вопрос о возможных ударах по территории Венесуэлы. Он уклонился от прямого ответа. «Это операция по борьбе с наркотиками, — сказал Рубио. — Мы будем бороться с наркокартелями, где бы они ни находились».

В последние недели США перебросили в Карибский бассейн значительные военные силы, что, по словам источников в Белом доме, отчасти должно было подать сигнал Мадуро, сообщает CNN.

Корабли, вооруженные ракетами «Томагавк», ударная подводная лодка, самолеты, а также более 4 тысяч моряков и морских пехотинцев сейчас находятся недалеко от берегов Венесуэлы.

Источники CNN и агентства Reuters сообщили, что США разместят дополнительные 10 малозаметных истребителей пятого поколения F-35 на аэродроме в Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей и наращивания военного присутствия в Карибском бассейне.

Мадуро на этой неделе заявил, что США стремятся к «смене режима посредством военной угрозы». «Правительство Соединенных Штатов должно отказаться от своего плана насильственной смены режима в Венесуэле и во всей Латинской Америке и уважать суверенитет, право на мир и независимость», — говорил в телеэфире президент Венесуэлы.

«Я уважаю Трампа. Но никакие разногласия, которые у нас есть, не должны привести к военному конфликту», — заявил Мадуро.

Ранее США, возможно, уже пытались отстранить Мадуро от власти. Так в сентябре прошлого года в стране задержали группу иностранцев, якобы готовивших покушение на президента Венесуэлы по заказу ЦРУ.

Напомним, Украина не признала Мадуро президентом Венесуэлы. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал фикцией инаугурацию Мадуро, который 10 января принял присягу президента Венесуэлы.