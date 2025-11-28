Трамп планирует депортировать из США всех "незаконных людей, которые мешают"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «навсегда приостановит» миграцию из всех «стран третьего мира». Кроме того, он пригрозил массовой депортацией части мигрантов, которых назвал «незаконными людьми, которые мешают».

Об этом говорится в сообщениях американского лидера в его соцсети Truth Social.

Дональд Трамп не уточнил, из каких именно стран он планирует остановить миграцию и когда он будет реализовывать свое намерение. Американский президент лишь добавил, что хочет отменить «миллионы нелегальных разрешений на въезд», выданных во время президентства Джо Байдена, и вообще резко сократить количество «незаконных людей, которые мешают».

Кроме того, Трамп намерен отменить федеральные льготы и субсидии негражданам США и депортировать мигрантов, «несовместимых с западной цивилизацией». Единственным решением для исправления ситуации он считает «обратную миграцию».

В конце серии постов на эту тему Трамп поздравил американцев с Днем благодарения. При этом он добавил, что его поздравления не касаются «тех, кто ненавидит, ворует, убивает и разрушает все, за что выступает Америка».

«Вам здесь осталось недолго!» — пригрозил американский лидер.

Как отмечает Reuters, новые заявления Трампа, направленные против мигрантов, прозвучали после смертельной стрельбы возле Белого дома, устроенной гражданином Афганистана, который въехал в США по программе переселения.

После инцидента, в результате которого забросила военнослужащая Нацгвардии США, иммиграционная служба по распоряжению Трампа объявила о «тщательной и всесторонней проверке всех грин-карт всех иностранцев из всех проблемных стран». Под проверку подпадают, кроме афганцев, выходцы из еще 18 стран, в частности Иран, Ливия, Сомали, Йемен, Куба и Венесуэла.

Напомним, по сообщению американских СМИ, мужчина, который стрелял в двух военнослужащих Национальной гвардии США в Вашингтоне, ранее состоял в афганских военных подразделениях, которые поддерживало ЦРУ.