Трамп планирует начать настоящую войну с мощными ракетными ударами: на кого нападет

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность начать настоящую войну с Ираном и хочет ударить по ядерным объектам Тегерана.

Об этом рассказал британский журналист Дэн Ходжес Daily Mail.

Ходжес рассказал, что по данным нескольких высокопоставленных политических, военных и дипломатических источников, Соединенные Штаты и Израиль готовятся нанести удар по Ирану, который, наконец, уничтожит угрозу, которую представляет программа ядерного оружия страны.

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«Это давно следовало ожидать», — сказал мне высокопоставленный источник в израильском правительстве. «Время подвести итог», — говорит Ходжес.

По словам второго высокопоставленного дипломатического источника, что с точки зрения Израиля, появление Трампа в Белом доме — это оптимальный момент для решения проблем с Ираном. Лучшего шанса не будет.

«За последний год мы нанесли удары по Йемену три или четыре раза, и мы провели три воздушные кампании в Иране, уничтожив на пути большинство систем противовоздушной обороны в Сирии, Ираке и Иране. Они были главным препятствием, когда мы думали о большой воздушной операции по пути в Иран — их прокси-системы ПВО», — рассказал Ходжесу израильский источник.

По словам эксперта, крах режима Асада в Сирии лишил Ирана важнейшего стратегического партнера в регионе. По словам одного высокопоставленного израильского аналитика, «стратегия иранцев заключалась в том, чтобы они могли сразиться со своими врагами в Сирии, а не воевать с ними в Иране». Но теперь этот буфер для Тегерана потерян, фактически оставляющий Иран изолированным.

Дональд Трамп указал иранцам крайний срок до конца мая, чтобы согласиться приступить к демонтажу своего ядерного потенциала. Все еще существует возможность, что Иран может отступить перед лицом ультиматума Трампа.

«Но высокопоставленный британский дипломатический источник, с которым я общался, выразил пессимизм. „Тегеран видел, как Трамп проводил первые месяцы своего президентства, говоря всем: „У Путина есть ядерное оружие. Я сделаю все возможное, чтобы избежать ядерной войны“. Они считают ядерное оружие единственной вещью, которую боится Дональд Трамп», — говорит Ходжес.

«Торговая война Дональда Трампа — это побочный эффект. Приближается настоящая война», — подытожил эксперт.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Тегеран готовит ракеты для возможного ответа на угрозы Трампа.