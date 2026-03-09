Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп планирует пересмотреть ряд возможных мер по сдерживанию цен на нефть, которые выросли до самого высокого уровня с 2022 года из-за эскалации войны между США, Израилем и Ираном. Речь идет и об ослаблении санкций против российской нефти.

Об этом пишет Reuters.

Неизвестно, насколько эффективны будут политические шаги США, а некоторые из них могут вызвать сопротивление как в стране, так и за рубежом, передает агентство.

Рост цен на энергоносители уже привел к падению фондовых рынков, грозит экономическим убытком и становится риском для республиканцев Трампа на промежуточных выборах нынешнего года, поскольку избиратели называют стоимость жизни главной проблемой.

Основные варианты действий Трампа

Reuters также дает несколько прогнозов развития событий по нефти.

1. Продажа по стратегическому нефтяному резерву

Трамп может распорядиться продажей нефти из Стратегического нефтяного резерва США и согласовать координацию с союзниками. На момент подготовки новости резерв содержит более 415 млн баррелей, что составляет более четырех дней мирового потребления нефти.

«Это самый низкий уровень от середины 1980-х», — отмечает Reuters.

2. Страхование танкеров в Ормузском проливе

Около 20% мирового потребления нефти проходит через Ормузский пролив. Из-за конфликта страховщики отказываются покрывать риски войны, что остановило большинство танкерных перевозок. США предложили до $20 млрд перестрахования, но эксперты считают программу недостаточной.

3. Налоговые льготы

Федеральный налог США на бензин составляет 18,4 цента за галлон (примерно 0,05 долларов/л). Временная его отмена может снизить цены на заправках примерно на 5%, но сократит финансирование Фонда федеральных дорог и общественного транспорта.

4. Временная отмена правил топлива

Отмена экологических требований к бензину может немного удешевить его производство, если производители передадут экономию потребителям. Эффект будет небольшим и может вызвать беспокойство из-за увеличения загрязнения.

5. Ограничение экспорта

Белый дом может запретить или ограничить экспорт нефти и бензина для снижения внутренних цен. Такой шаг критиковали энергетические компании в прошлом, а эффективность его не определена.

6. Отмена санкций против российской нефти

Секретарь Казначейства США Скотт Бессент отметил, что возможно ослабление санкций против российской нефти для увеличения глобального предложения, но это может повлечь критику за поддержку России.

7. Временная отмена закона Джонса

Позволит более гибко перевозить нефть между американскими портами, включая более дешевые суды без использования труда профсоюзов, но политически чувствительно из-за поддержки закона профсоюзами.

8. Контроль цен через финансовые рынки

Белый дом рассматривает возможность влиять на цены из-за нефтяных фьючерсов, но детали пока неизвестны.

Отметим, что президент США Дональд Трамп также отреагировал на скачок цен на нефть из-за войны с Ираном.

Ранее уже говорилось, что Соединенные Штаты могут частично отменить санкции по российской нефти, чтобы компенсировать возможный дефицит на мировом рынке из-за военной операции против Ирана.

На днях Минфин США сделал временное 30-дневное исключение из санкций, позволяющее нефтеперерабатывающим заводам Индии покупать российскую нефть.