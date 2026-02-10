- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп планирует поездку в Китай для переговоров с Си
Президент США заявил, что ожидает визита лидера КНР в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп намерен совершить визит в Пекин для проведения переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом сообщает AFP.
По информации агентства, поездка предварительно запланирована на первую неделю апреля. Подготовка к встрече между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином уже продолжается, однако официального подтверждения ни со стороны Белого дома, ни со стороны китайских властей пока нет.
В то же время президент США заявил, что ожидает визита лидера КНР в Вашингтон в конце этого года.
«Да, он приедет в Белый дом — ближе к концу года. Это две самые мощные страны мира, и у нас очень хорошие отношения», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что заместитель главы Госдепа США Томас ДиНанно обвинил Пекин в проведении секретного ядерного испытания в 2020 году.
Мы ранее информировали, что Китай снабжает России токарными станками, микрочипами и другими технологиями для производства гиперзвуковых ракет «Орешник», способных нести ядерные боеголовки.