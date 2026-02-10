Трамп планирует поездку в Китай для переговоров с Си

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп намерен совершить визит в Пекин для проведения переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает AFP.

По информации агентства, поездка предварительно запланирована на первую неделю апреля. Подготовка к встрече между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином уже продолжается, однако официального подтверждения ни со стороны Белого дома, ни со стороны китайских властей пока нет.

В то же время президент США заявил, что ожидает визита лидера КНР в Вашингтон в конце этого года.

«Да, он приедет в Белый дом — ближе к концу года. Это две самые мощные страны мира, и у нас очень хорошие отношения», — сказал Трамп.

