Трамп планирует политические репрессии против оппонентов в случае победы на выборах — WP

В частности, Трамп планирует преследовать действующего главу Белого дома Джо Байдена и его семью.

В случае победы на выборах президента в 2024 году Дональд Трамп планирует использовать Министерство юстиции страны, чтобы отомстить своим оппонентам и критикам.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

При этом экспрезидент США уже сейчас называет имена людей, которым он планирует отомстить.

"Дональд Трамп и его союзники начали разрабатывать конкретные планы использования федерального правительства для наказания критиков и оппонентов, если оно выиграет второй срок", – говорится в публикации.

Источники издания сообщают, что бывший президент планирует преследовать действующего главу Белого дома Джо Байдена, а также нескольких своих бывших соратников, которые сейчас не скрывают критику Трампа.

В этом контексте фигурируют, в частности, фамилии эксголовы аппарата Белого дома Джона Келли, экспрокурора Уильяма Барра, бывшего главнокомандующего генерала Марка Милли. Также храм планирует привлечь к ответственности должностных лиц из ФБР и Минюста.

"Чтобы облегчить Трампу возможность руководить действиями минюста, его команда разработала планы по отказу от 50-летней практики, направленной на защиту от уголовного преследования по политическим соображениям. Критики назвали такие идеи опасными и неконституционными", — отмечается в публикации.

Кроме того, по информации издания, соратники Трампа разрабатывают планы силового подавления вероятных беспорядков в день инаугурации: "Группа под названием Проект-2025 разрабатывает план, который включает проекты указов по развертыванию Вооруженных сил внутри страны в соответствии с Законом о восстании".

Напомним, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия украла американские чертежи и построила "супер-пупер" ракету.

Кроме того, мы ранее информировали, что Дональд Трамп намерен вывести США из НАТО в случае победы на выборах 2024 года.

Читайте также: