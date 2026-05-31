Трамп планирует резко сократить военное присутствие США в Европе

Дональд Трамп / © Associated Press

Соединенные Штаты намерены сократить часть своего военного присутствия в Европе быстрее, чем предполагалось в рамках планов НАТО.

Об этом сообщает Welt.

По данным издания, союзники не получат значительный переходный период для адаптации к изменениям.

Представитель Министерства обороны США отметил, что соответствующие предложения планируют включить в следующую конференцию НАТО по вопросам обеспечения вооруженных сил, которая состоится в июне.

«Мы хотим предоставить союзникам необходимую информацию и ясность, чтобы как можно быстрее и эффективнее продвигать переход к европейской обороне, в которой союзники берут на себя основную ответственность за конвенционную оборону Европы», — заявил источник.

Как отмечается, такая позиция отвечает требованиям Дональда Трампа, которые он озвучивал еще в свой первый президентский срок. После возвращения в Белый дом в январе 2025 г. эти подходы были закреплены в обновленных стратегических документах США.

Логика Вашингтона состоит в том, что Соединенные Штаты не могут одновременно вести противостояние по нескольким направлениям, поэтому приоритет смещается в сторону Индо-Тихоокеанского региона и сдерживание Китая. В этом контексте ответственность за оборону Европы должна постепенно переходить в европейские страны.

В то же время, война против Ирана, как отмечается, лишь усилила этот стратегический курс.

В европейских столицах ожидали поэтапного и скоординированного вывода американских сил. По данным Welt am Sonntag, нынешние планы не предполагают существенного переходного периода.

Представитель Пентагона также заявил, что Трамп сохраняет за собой право принимать решения о военном присутствии США по собственному усмотрению.

По информации издания, во время встречи в Брюсселе американская сторона уже сообщила союзникам о намерении частично пересмотреть одно из направлений совместного сдерживания. В частности, речь идет о сокращении количества истребителей США в Европе примерно на треть.

Наиболее ощутимые изменения могут касаться Модели сил НАТО (NFM) — системы быстрого реагирования Альянса, определяющей готовность войск к развертыванию в разные сроки, включая массовую мобилизацию до 800 тысяч военных.

В рамках этой системы речь идет о стратегической авиации, высокоточных средствах поражения большой дальности, военно-морских силах и самолетах-заправщиках.

Аналитики отмечают, что сокращение американского присутствия может ослабить основу 5 статьи НАТО о коллективной обороне.

Особую обеспокоенность это вызывает в странах Балтии, где дислоцированные силы Альянса должны обеспечить начальную оборону до прибытия подкрепления.

Как пишет издание, в военных кругах США в Европе уже раздаются сомнения в способности НАТО полностью реализовать региональные оборонные планы в случае дальнейших сокращений.

