Трамп планирует сменить власть в еще одной стране до конца года - WSJ

Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация Дональда Трампа изучает возможность смены власти на Кубе уже к концу 2026 года. В Вашингтоне считают, что коммунистический режим в Гаване сейчас более уязвим.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Сильный удар для Гаваны стал утрата поддержки со стороны Венесуэлы, которая годами снабжала остров дешевой нефтью. Американские чиновники считают, что без этой помощи у властей Кубы почти не осталось ресурсов для удержания стабильности. Однако в США признают, что четкого плана свержения кубинской политической системы пока нет», — отмечают журналисты.

Источники издания говорят, что команда Трампа рассчитывает на внутренние договоренности с частью элит, подобно произошедшему с операцией похищения Николаса Мадуро, которая, по данным Вашингтона, стала возможной благодаря измене из его близкого окружения.

Параллельно американские чиновники активизировали контакты с кубинской диаспорой и активистами в США, пытаясь найти потенциальных переговорщиков внутри самой Кубы. Однако даже поклонники жесткой линии признают, что кубинская модель значительно устойчивее ситуации в Венесуэле. Официальная Гавана отвергает любые компромиссы из США. Президент Мигель Диас-Канель заявляет, что страна не пойдет на договоренности под давлением, а реальная власть по-прежнему сосредоточена в руках Рауля Кастро.

Справка: в 1961 году на Кубе произошла революция, результатом которой стало провозглашение социалистического режима и принципа «одно государство, одна партия». Президент Кубы Мигель Диас-Канель — его срок истекает в 2028 году.

Напомним, в ночь на 3 января в Каракасе по приказу президента США Дональда Трампа ударили по военным объектам страны, включая авиабазы «Ла-Карлотта» и «Фуэрте Тиуна», морской порт Ла-Гуайра, дом министра обороны и сигнальную антену «Эль-Воль».

Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес задержали и вывезли из страны в США. Им предъявили обвинения в наркотерроризме, импорте кокаина, незаконном владении пулеметами взрывчаткой, а также в заговоре против США.