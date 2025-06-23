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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп поблагодарил Иран за "слабый ответ" на удары США по ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран заранее предупредил о ракетных ударах по базе в Катаре. По его словам, жертв удалось избежать.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал иранские удары по американской авиабазе в Катаре, назвав их "слабой реакцией" и поблагодарив Тегерана за предупреждение, которое позволило избежать жертв.

Об этом президент США написал в социальной сети Truth.

Сообщение Дональда Трампа. / © Скриншот

Сообщение Дональда Трампа. / © Скриншот

По словам Трампа, Иран выпустил 14 ракет, из которых 13 были перехвачены, а одну сознательно не сбивали, поскольку она направлялась в опасном направлении. Американский лидер отметил, что обстрел не привел к потерям и нанес минимальные повреждения.

"Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов чрезвычайно слабой реакцией, которой мы и ожидали, и на которую мы эффективно ответили", - заявил Трамп.

Он также добавил: "Рад сообщить, что ни один американец не пострадал, а ущерб был минимальным".

Отдельно президент США выразил благодарность Тегерану за то, что заранее предупредили Вашингтон об ударе.

"Самое главное - похоже, эмоции у них иссякли. Надеюсь, дальше не будет ненависти", - добавил Трамп, призвав Иран к миру и отметив, что готов с энтузиазмом призывать Израиль к тому же.

Ранее представитель Вооруженных сил США сообщил, что ни одна американская военная база, кроме расположенной в Катаре, не подверглась атакам со стороны Ирана. Речь идет о базе Эль-Удейда.

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