Трамп поблагодарил Иран за "слабый ответ" на удары США по ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп прокомментировал иранские удары по американской авиабазе в Катаре, назвав их "слабой реакцией" и поблагодарив Тегерана за предупреждение, которое позволило избежать жертв.

Об этом президент США написал в социальной сети Truth.

Сообщение Дональда Трампа. / © Скриншот

По словам Трампа, Иран выпустил 14 ракет, из которых 13 были перехвачены, а одну сознательно не сбивали, поскольку она направлялась в опасном направлении. Американский лидер отметил, что обстрел не привел к потерям и нанес минимальные повреждения.

Реклама

"Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов чрезвычайно слабой реакцией, которой мы и ожидали, и на которую мы эффективно ответили", - заявил Трамп.

Он также добавил: "Рад сообщить, что ни один американец не пострадал, а ущерб был минимальным".

Отдельно президент США выразил благодарность Тегерану за то, что заранее предупредили Вашингтон об ударе.

"Самое главное - похоже, эмоции у них иссякли. Надеюсь, дальше не будет ненависти", - добавил Трамп, призвав Иран к миру и отметив, что готов с энтузиазмом призывать Израиль к тому же.

Реклама

Ранее представитель Вооруженных сил США сообщил, что ни одна американская военная база, кроме расположенной в Катаре, не подверглась атакам со стороны Ирана. Речь идет о базе Эль-Удейда.