Мир
168
1 мин

Трамп поблагодарил Лукашенко за "дружбу" и освобождение политзаключенных

По словам Трампа, процесс увольнения стал результатом прямого обращения новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого.

Анастасия Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил об успешном завершении переговоров по освобождению пяти политических заключенных в Беларуси. Среди уволенных — известный журналист и общественный активист, представитель польского меньшинства Анджей Почобут.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Благодаря моему специальному президентскому посланнику Джону Коулу мы смогли сильно надавить, чтобы это увольнение произошло. Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встречался со мной в прошлом сентября и попросил помочь добиться освобождения Анджея Почобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Почобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют свои обязательства перед нашими союзниками и друзьями. Благодарю президента Александра Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Так приятно!» — написал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал встречу Александром Лукашенко после «любезного» поступка. Речь идет о том, что Минск принял решение о помиловании 250 удерживаемых в Беларуси политических заключенных. Случилось это после того, как белорусский диктатор провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом.

