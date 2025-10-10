Трамп поблагодарил Путина после того, как не получил Нобелевскую премию

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп, надежды которого получить Нобелевскую премию мира сегодня, 10 октября, не оправдались, поблагодарил российского президента Владимира Путина.

Свою благодарность американский лидер выразил хозяину Кремля в собственной соцсети Truth Social за его высказывания о Нобелевской премии.

Ранее Путин заявил, что Нобелевский комитет «потерял авторитет», поскольку, по его словам, награждает «тех, кто ничего не сделал для мира».

В ответ Дональд Трамп поблагодарил Путина за эти слова, отметив, что тот «правильно сказал».

Как сообщалось ранее, Путин польстил Трампу, цинично заявив, что американский президент «много делает» для урегулирования войны в Украине.

«Достоин или не достоин действующий президент США Нобелевской премии — я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы решить такие сложные, годами, а то десятилетиями длящиеся кризисы. Я знаю, относительно кризиса (войны — ред.) в Украине он искренне стремится к этому», — сказал хозяин Кремля.

В четверг, 9 октября, накануне объявления Нобелевским комитетом лауреата премии мира, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся закончить войну России против Украины.

Напомним, Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо. Ее наградили за «неутомимый труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы». Мачадо, которая выступает против режима Николаса Мадуро, ранее также получила премию по правам человека от Совета Европы.