Президент Финляндии Александр Стубб / © Associated Press

Реклама

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавние переговоры с президентом США Дональдом Трампом указывают на то, что американский лидер теряет терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина из-за задержек России в продвижении к миру в Украине.

Об этом финский президент заявил в интервью финскому каналу YLE TV1, сообщает Bloomberg.

«В моем последнем разговоре с президентом Трампом в четверг вечером были некоторые небольшие признаки того, что его терпение иссякает», — сказал он.

Реклама

Стубб считает маловероятной встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля через полторы недели, как планировалось, и добавляет, что «именно тогда терпение, вероятно, закончится».

«Он (Трамп — ред.) единственный человек, которого Путин слушает, и, честно говоря, единственный, кого Путин боится», — сказал Стубб.

Относительно собственного участия во встрече 18 августа в Вашингтоне он отметил, что «и Трамп и Зеленский хотели, чтобы он присоединился».

Финский президент отметил, что на этой встрече в Овальном кабинете европейские лидеры придерживались «четкой хореографии», которая была наработана в последние недели. Генсек НАТО Марк Рютте начал переговоры, а затем выступали лидеры крупных стран.

Реклама

«Если дискуссия принимала плохой ход, к ней должна была присоединяться итальянская премьер Джорджа Мелони», — сказал Стубб, добавив, что его роль заключалась в том, чтобы завершить переговоры и произвести впечатление на Трампа.

«Цель Европы состоит в том, чтобы США предоставили Украине гарантии безопасности в виде противовоздушной обороны и разведки, но эти гарантии будут очень отличаться от статьи 5 устава НАТО, — отметил президент Финляндии.

Что предшествовало

Напомним, на уровне лидеров Украины и агрессорки РФ должен решаться вопрос, чтобы завершить войну. Впрочем, россияне делают все, чтобы подобные переговоры не состоялись.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на первой встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, отметив, что президенты Украины и России «не очень хорошо ладят между собой».

Реклама

Это заявление Трампа прозвучало после того, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, потому что ее повестка дня «совершенно не готова».