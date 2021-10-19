Трамп подал в суд на комитет, расследующий кровавый штурм Капитолия: подробности

Трамп описал запрос комитета как "почти безграничный по объему".

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 октября, подал в суд на комитет Конгресса по расследованию штурма Капитолия от 6 января с требованием запретить обнародование связанных с атакой документов.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что комитет потребовал получить доступ к широкому спектру документов исполнительной власти, в частности связанных с разведданными, собранными до событий 6 января, приготовлениями сил безопасности во время и перед нападением, митингами сторонников Трампа, произошедшими в тот день, и ложными заявлениями экс-президента о том, что он победил на выборах.

В федеральном иске Трамп описал запрос комитета как "почти безграничный по объему". По словам экс-президента, речь идет о "более 50 индивидуальных запросах документов и информации", затрагивающих "более 30 человек, в том числе и тех, кто работает в правительстве и за его пределами".

В связи с этим бывший американский глава требует запретить Национальному архиву передавать комитету записи "не предназначенные для законных законодательных целей".

Ранее американский президент Джо Байден заверил, что не будет запрещать публикацию информации для комитета, так как атака 6 января была настолько беспрецедентным событием, что привилегии исполнительной власти не должны учитываться.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

Более 550 участников беспорядков были арестованы после нападения, в результате которого погибли пять человек, в том числе полицейский.

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