Трамп поддержал "адские санкции" против России, которые продвигал Грэм — СМИ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп поддержит двухпартийный законопроект о новых санкциях против России, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом.

Об этом сообщил представитель Белого дома телеканала CNN.

Поддержка со стороны Трампа прозвучала через несколько дней после смерти Грэмма, что, как отмечает CNN, может облегчить продвижение законопроекта, над которым сенатор от Южной Каролины работал несколько лет.

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Ранее Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блументаль заявляли, что администрация США готова поддержать пакет санкций после продолжительных переговоров. В то же время оставалось непонятным, поддержит ли законопроект лично Трамп, поскольку он неоднократно его критиковал и настаивал на более широких президентских полномочиях по введению санкций.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что Белый дом тесно сотрудничает над законопроектом и выразил надежду на его одобрение.

"Для этого нужна поддержка и демократов, и республиканцев в Сенате, но я надеюсь, что нам это удастся", - сказал он.

По словам Туна, в последние дни жизни Линдси Грэмма принятие санкционного пакета было для него «самым важным вопросом».

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Сенатор Ричард Блументаль сообщил CNN, что планирует обсудить с Туном завершающие шаги по подготовке законопроекта к рассмотрению, а также поиск нового сенатора-республиканца, который станет его главным соавтором вместо Грэмма.

Напомним, что законопроектент об обновленных санкциях против РФ откроет Трампу возможность внедрять высокие пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, природный газ и уран.

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