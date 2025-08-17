Трамп поддержал территориальные требования Путина по Украине - Telegraph

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке требования президента РФ Владимира Путина о передаче России Донецкой области как условия для завершения войны.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Согласно данным издания, на переговорах в Анкоридже (Аляска) Путин выдвинул требование о передаче РФ всей Донецкой области, включая те части, которые сейчас контролирует Украина. В обмен российский лидер пообещал «заморозить фронт» и «не претендовать на другие территории».

Также, по данным источников, Путин выдвигал дополнительные требования — «защита» Русской православной церкви в Украине и восстановление русского языка как официального.

Позиция Трампа

Трамп, как пишет издание, склоняется к поддержке этой идеи и планирует сообщить о ней президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече в Вашингтоне в понедельник.

Бывший американский лидер считает, что отказ от части территорий может стать «ценой мира» и «самым быстрым способом закончить войну».

В то же время Трамп пообещал предоставить Украине «гарантии безопасности» по аналогии со статьей 5 Устава НАТО, которая предусматривает совместный ответ союзников в случае агрессии.

Реакция Украины и Европы

Президент Владимир Зеленский в субботу вечером выступил с заявлением, в котором подчеркнул:

«Мы видим, что Россия отклоняет многочисленные призывы к прекращению огня и до сих пор не определилась, когда остановит убийства. Но вместе мы работаем ради мира и безопасности. Остановка убийств — ключевой элемент прекращения войны».

Ранее Зеленский неоднократно подчеркивал, что вопрос передачи украинских территорий не обсуждается.

В Европе опасаются, что отказ Киева может спровоцировать негативную реакцию Трампа.

«Трамп хочет завершить процесс как можно скорее. Думаю, это не займет много времени», — сказал европейский чиновник.

Сейчас Россия контролирует большую часть Донецкой области, но украинская армия удерживает значительные территории, включая укрепления «фортификационного пояса», созданного еще в 2014 году.

Отказ от Донетчины, по оценкам экспертов, может открыть РФ путь к новым наступлениям на Запорожскую и Днепропетровскую области.

По данным источников, Москва может быть готова отказаться от контроля над Харьковской и Сумской областями, которые имеют меньшее стратегическое значение, но вряд ли пойдет на уступки в отношении южных регионов, обеспечивающих сухопутный коридор в Крым.

В свою очередь, правительства Великобритании, Франции и Германии готовятся к саммиту в Вашингтоне, где планируют согласовать позицию в поддержку Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что ближайшие недели покажут, продолжит ли Россия тактику затягивания времени, или действительно готова добиваться урегулирования войны против Украины.