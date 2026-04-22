Трамп поделит союзников по НАТО на "хороших" и "плохих": какие будут последствия - Politico

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать США в войне с Ираном. Для этого якобы может быть использовано разделение стран НАТО на «непослушных и образцовых».

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и чиновника Минобороны США.

По информации источников издания, это разделение будет базироваться на обзоре взносов стран-членов в Альянс.

Еще в декабре прошлого года министр обороны Пит Гегсет озвучил общую идею.

«Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все больше Германия, страны Балтии и другие, получат нашу особую приверженность. Союзники, которые все еще не сделают свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями», — сказал он.

Во время военной операции против Ирана Белый дом четко заявил о своем разочаровании союзниками.

«Хотя Соединенные Штаты всегда были рядом с нашими так называемыми союзниками, страны, которые мы защищаем тысячами военнослужащих, не были рядом с нами на протяжении всей операции „Эпическая ярость“. Президент Трамп четко выразил свое мнение относительно этой несправедливой динамики, и, как он сказал, Соединенные Штаты будут помнить», — сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Пока непонятно, какие страны относятся к какой категории, какие будут последствия для края и знает ли генсек НАТО Марк Рютте об этих усилиях.

Politico отмечает, что существует мало других альтернатив для вывода американских войск из Европы, поэтому любой потенциальный план, вероятно, будет предусматривать их перемещение из одной страны в другую. Даже тогда перевод может оказаться дорогим и трудоемким.

По словам двух европейских чиновников, знакомых с планом, эта концепция может дать США возможность отказаться от развертывания войск, совместных учений или продажи военной техники от воспринятых как «плохих» союзников и передать их «хорошим».

Кто относится к «хорошим» и «плохим» странам НАТО

Как отмечает издание, Румыния и Польша могут стать одними из крупнейших бенефициаров этой политики Белого дома, поскольку обе страны остаются в благосклонности президента Трампа.

Польское правительство, которое является одним из крупнейших оборонных инвесторов НАТО, уже оплачивает почти все расходы на размещение 10 000 американских военнослужащих, размещенных там. А недавно расширенная румынская авиабаза имени Михаила Когелничану, которую страна позволила США использовать для воздушной войны в Иране, имеет место для размещения большего количества американских войск.

Кроме того, Румыния и несколько меньших стран НАТО позволили США использовать свои авиабазы во время операции против Ирана. В частности, Болгария поддерживала американскую логистику на Ближнем Востоке.

В то же время Испания и такие союзники, как Великобритания и Франция, либо отклонили, либо задержали запросы США о помощи.

Война в Іране

Напомним, президент США Дональд Трамп продолжает давить на союзников по НАТО, требуя военного вмешательства для разблокирования Ормузского пролива. Однако европейские партнеры открыто отказываются от участия в конфликте на Ближнем Востоке.