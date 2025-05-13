Трамп подписал "историческое" соглашение с Саудовской Аравией — о чем идет речь

США подписали соглашение с Саудовской Аравией / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп и кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман подписали «исторический» документ о «стратегическом экономическом партнерстве».

Белый дом заявил об этом соглашении 13 мая.

По информации Белого дома, соглашение включает широкий спектр экономических вопросов, направленных на укрепление двусторонних отношений между США и Саудовской Аравией.

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«Президент Дональд Трамп объявил об обязательстве Саудовской Аравии инвестировать в Соединенные Штаты 600 млрд долларов в рамка укрепления экономических связей, которые сохранятся для будущих поколений. Первые соглашения укрепят нашу энергетическую безопасность, оборонную промышленность, лидерство в технологиях и доступ к глобальной инфраструктуре и критически важным полезным ископаемым», — говорится в сообщении Белого дома.

Известно, что соглашение между США и Саудовской Аравией содержит и договоренность о продаже оборонной продукции на 142 млрд долларов.

«Подчеркивая нашу преданность укреплению партнерства в области обороны и безопасности, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия подписали крупнейшее в истории соглашение о продаже оборонной продукции — почти на 142 млрд долларов, что обеспечивает Саудовскую Аравию самым современным боевым оборудованием и услугами от более чем десятка американских оборонных компаний», — добавили в Белом доме.

Напомним, временное прекращение военной помощи США в Украине вызвало обсуждение мировых политиков. И хотя поставки США возобновили, но поставили новые условия.

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