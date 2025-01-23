Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди и не только: кто еще в списке

План о полном обнародовании записей должен быть предоставлен в течение 15-45 дней.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, что позволит рассекретить документы о гибели и убийствах Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего, а также подробности смерти сенатора Роберта Кеннеди.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В течение следующих 15 дней директор Национальной разведки и генпрокурор представят Трампу план о полном обнародовании записей об убийстве президента 35-го президента США Джона Кеннеди.

В течение 45 дней раскроют документы об убийствах сенатора Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего.

Как отметил Трамп, более 50 лет прошло со дня убийств президента Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и пастора Мартина Лютера Кинга-младшего, а федеральное правительство не обнародовало для общественности все свои записи, связанные с этими событиями.

"Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, еще перед своей инаугурацией 47 президент США Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, а также решить вопрос войны России против Украины.

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