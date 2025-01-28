Трамп подписал указ о создании "Железного купола" для США

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 27 января, подписал указ, предусматривающий разработку американского аналога израильской системы противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом стало известно с сайта Белого дома.

"Мы должны немедленно начать строительство новейшего противоракетного щита "Железный купол", который сможет защитить американцев. У нас феноменальные технологии... Я думаю, что Соединенные Штаты имеют на это право", — сказал Трамп.

В новом указе Дональда Трампа под названием "Железный купол для Америки" подчеркивается, что угроза от современных баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет остается серьезной для Соединенных Штатов. Документ отмечает, что с момента выхода США из Договора о противоракетной обороне в 2002 году политика противоракетной обороны была направлена на защиту от "угроз стран-изгоев".

"За последние 40 лет угроза от стратегического оружия следующего поколения не уменьшилась, а стала более интенсивной и сложной благодаря разработке равными и близкими противниками систем доставки следующего поколения и их собственных интегрированных средств противовоздушной и противоракетной обороны", — говорится в сообщении.

Трамп поручил Министерству обороны в течение 60 дней подготовить структуру и план реализации этого проекта.

Напомним, ранее Сенат США утвердил нового главу Пентагона.

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