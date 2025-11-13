ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
116
Время на прочтение
1 мин

Трамп подписал закон о завершении самого длинного шатдауна в истории США

Это позволяет полностью восстановить работу государственных институций после рекордно продолжительного шатдауна.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном финансировании федерального правительства, официально завершив самое длинное в истории страны приостановку его работы.

Об этом сообщает CNN .

Документ поступил в Белый дом сразу после того, как его приняла Палата представителей, и подпись президента стала окончательным шагом в возобновлении функционирования правительственных структур.

Голосование в нижней палате Конгресса показало широкую поддержку инициативы среди республиканцев, к которым присоединились шесть демократов. Принятый закон обеспечивает временное финансирование правительства до 30 января, что означает необходимость новых бюджетных переговоров в конце месяца.

В то же время, документ содержит важное положение, гарантирующее финансирование ключевых федеральных программ и агентств до конца 2026 года, которое должно стабилизировать работу важнейших государственных институтов в среднесрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Палата представителей проголосовала за прекращение рекордного шатдауна в США .

Мы ранее информировали, что Сенат Соединенных Штатов вечером 9 ноября проголосовал за завершение шатдауна и возобновление работы правительства США .

Дата публикации
Количество просмотров
116
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie