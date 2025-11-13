Трамп подписал закон о завершении самого длинного шатдауна в истории США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном финансировании федерального правительства, официально завершив самое длинное в истории страны приостановку его работы.

Об этом сообщает CNN .

Документ поступил в Белый дом сразу после того, как его приняла Палата представителей, и подпись президента стала окончательным шагом в возобновлении функционирования правительственных структур.

Реклама

Голосование в нижней палате Конгресса показало широкую поддержку инициативы среди республиканцев, к которым присоединились шесть демократов. Принятый закон обеспечивает временное финансирование правительства до 30 января, что означает необходимость новых бюджетных переговоров в конце месяца.

В то же время, документ содержит важное положение, гарантирующее финансирование ключевых федеральных программ и агентств до конца 2026 года, которое должно стабилизировать работу важнейших государственных институтов в среднесрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Палата представителей проголосовала за прекращение рекордного шатдауна в США .

Мы ранее информировали, что Сенат Соединенных Штатов вечером 9 ноября проголосовал за завершение шатдауна и возобновление работы правительства США .