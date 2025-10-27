Трамп подпишет соглашение по TikTok во время встречи с Си Цзиньпином: детали

TikTok / © pixabay.com

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американский президент Дональд Трамп планирует подписать окончательное соглашение по TikTok во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее 30 октября

Об этом информирует CBS News.

«Мы достигли окончательного соглашения по TikTok. Мы достигли ее в Мадриде, и я считаю, что на сегодняшний день все детали согласованы, и в четверг в (Южной — ред.) Корее два лидера завершат это соглашение», — заявил глава американского минфина.

Речь идет о соглашении, которое позволит TikTok продолжить работу в США в рамках новой корпоративной структуры, большинство акций которой будет принадлежать американским инвесторам, в частности, консорциуму во главе с Oracle, а доля китайской ByteDance не превысит 20%.

По словам Бессента, его задачей было убедить Пекин согласиться с условиями Вашингтона.

«Моя задача заключалась в том, чтобы убедить китайскую сторону согласиться на утверждение соглашения, и я считаю, что мы успешно выполнили эту задачу за последние два дня», — добавил министр.

Напомним, 16 сентября администрация президента США Дональда Трампа достигла договоренности с Пекином, позволившей китайской компании ByteDance сохранить работу TikTok в Соединенных Штатах.

Дональд Трамп 25 сентября подписал указ, запускающий процесс отчуждения активов TikTok в пользу консорциума американских инвесторов.