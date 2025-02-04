Трамп подпишет указ о выводе США из Совета ООН по правам человека — Politico

США выйдут из организации из-за того, что ее работа не соответствует политике президента "Америка превыше всего".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вскоре подпишет указ о выводе страны из Совета ООН по правам человека и запрете на дальнейшее финансирование агентства ООН по оказанию помощи в Секторе Газа.

Об этом информирует Politico.

Журналисты сообщают, что это свидетельствует о возобновлении политики Трампа, которая была при его первом президентстве. Вашингтон уже неоднократно обвинял Совет ООН в предвзятом отношении к Израилю и в том, что оно покрывает несколько стран, нарушающих права человека.

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Кроме того, а Администрации Трампа выразили сомнение по поводу дальнейшей судьбы Агентства США по международному развитию, которое также продвигает права человека за рубежом, из-за того, что его работа не соответствует политике президента "Америка превыше всего" и как тратятся средства.

В то же время в Белом доме заявили, что Совет "не выполнил своего назначения и продолжает использоваться как защитный орган для стран, совершающих ужасающие нарушения прав человека", и осудил ее позицию по Израилю.

"СПЧ ООН демонстрирует последовательную предвзятость относительно Израиля, уделяя ему несправедливое и непропорциональное внимание в работе Совета. В 2018 году, когда президент Трамп вышел из состава СПЧ ООН во время своей первой администрации, организация приняла больше резолюций, осуждающих Израиль, чем Сирия и Северная Корея вместе взятые", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет получить редкоземельные металлы из Украины.

Мы ранее информировали, что Европа обеспокоена угрозами Трампа по поводу тарифов и территориальных претензий.

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