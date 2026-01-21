ТСН в социальных сетях

Трамп подшутил над имиджем Макрона: что он заявил

Трамп высмеял очки Макрона, но похвалил самого президента.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в присущей ему манере прокомментировал внешний вид своего французского коллеги Эмманюэля Макрона. Во время последнего выступления американский лидер обратил внимание на изменение стиля главы Франции, не удержавшись от иронических замечаний.

Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

На форуме Трамп высмеял попытки Макрона создать образ сурового политика, вспомнив его недавнее появление на публике.

«Я видел Эмманюэля Макрона вчера в тех красивых солнцезащитных очках. Что, черт возьми, случилось? Я наблюдал за тем, как он пытался выглядеть жестким», — цитируют СМИ слова президента США.

Несмотря на критику публичного образа, Трамп неожиданно подчеркнул, что сохраняет благосклонное отношение к французскому лидеру. Он отметил, что между ними существуют неплохие личные отношения, несмотря на частые публичные шпильки.

«На самом деле он мне нравится. Трудно поверить, не правда ли?» — добавил американский президент, обращаясь к аудитории.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступает на форуме в Давосе. Во время речи он надел солнцезащитные очки.

Ранее появление Макрона уже привлекало внимание СМИ и пользователей Сети. Да, его увидели на публике с покраснением на глазу.

