Нетаньяху и Трамп / © Associated Press

Израиль, который был партнером США в войне против Ирана, исключен из мирных переговоров, что является унизительной неудачей для премьер-министра Беньямина Нетаньяху и несет значительные риски для его страны.

Об этом пишет The New York Times.

По словам неназванных американских чиновников, президент Дональд Трамп рассматривал Нетаньяху как военного союзника, но не как близкого партнера, когда речь шла о переговорах с иранцами

«На самом деле, он считал господина Нетаньяху человеком, которого нужно сдерживать, когда речь идет о разрешении конфликтов», — цитирует издание своих собеседников.

О том, что Израиль был полностью отстранен администрацией Трампа от переговоров о перемирии с Ираном, изданию подтвердили израильские представители оборонного ведомства.

«Не имея информации от своего ближайшего союзника, израильтяне были вынуждены собирать все, что могут, о переговорах между Вашингтоном и Тегераном через свои связи с лидерами и дипломатами в регионе, а также собственную слежку изнутри иранского режима», — пишет NYT со ссылкой на их слова.

Какие последствия будут для Израиля

Поскольку администрация Трампа исключила Израиль из переговоров, арсенал баллистических ракет Ирана, насколько известно израильским официальным лицам, вероятно, не обсуждался. В этом отношении любая сделка не улучшит соглашение 2015 года, которое Нетаньяху раскритиковал частично потому, что оно не касалось ракет Ирана.

Это также стало бы ужасным ударом для израильской общественности, жизнь которой в значительной степени остановилась из-за бомбардировки страны иранскими ракетами в марте и апреле.

Существуют и другие опасения для Израиля относительно возможных контуров сделки между США и Ираном, в частности об отмене экономических санкций против Тегерана. Это может стать экономическим спасательным кругом для Ирана, миллиарды долларов он потом мог бы использовать для помощи своим марионеточным силам, таким как «Хезболла», в пополнении собственных арсеналов оружием для использования против Израиля.

Как Трамп подставил Нетаньяху

Такая ситуация имеет потенциально значительные последствия не только для Израиля, но и персонально для премьер-министра Беньямина Нетаньяху, которому в этом году придется столкнуться с тяжелой борьбой за переизбрание.

Нетаньяху давно продает себя израильским избирателям как своеобразного посредника Трампа, уникально способного заручиться поддержкой президента и удержать его. В телевизионном выступлении в начале войны он изобразил себя равным президенту, уверяя израильтян, что разговаривает с господином Трампом «почти каждый день», обменивается идеями и советами «и вместе принимает решения».

В начале войны Нетаньяху поставил перед собой три цели: свержение режима, уничтожение ядерной программы Ирана и ликвидация его ракетной программы. Ни одна из них не была реализована.

