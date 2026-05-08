Трамп подтвердил перемирие с Ираном, несмотря на обстрелы эсминцев США и пригрозил новыми ударами.

Президент США Дональд Трамп заявил , что режим прекращения огня после взаимных ударов между США и Ираном остается в силе, несмотря на недавний инцидент в Ормузском проливе.

ABC News пишет, что американский лидер подчеркнул, что договоренность о перемирии продолжает действовать. В то же время, он резко высказался в адрес Тегерана и пригрозил новыми мощными ударами в случае, если Иран не согласится быстро заключить соглашение с Соединенными Штатами.

По словам Трампа, американские эсминцы, проходившие через Ормузский пролив, оказались под обстрелом, однако не получили никаких повреждений. Он подчеркнул, что в ответ иранские силы якобы понесли "огромный ущерб".

Президент США также заявил, что Иран, по его мнению, не должен получить возможность обладать ядерным оружием. Трамп назвал иранское руководство "лунатиками" и предупредил, что Вашингтон готов действовать "намного жестче", если Тегеран не пойдет на уступки.

Тем временем в Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили инцидент с участием американских эсминцев USS Truxtun (DDG-103), USS Rafael Peralta (DDG-115) и USS Mason (DDG-87). В CENTCOM заявили, что корабли не пострадали, а американская сторона не стремится к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

Война в Иране — последние новости:

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США ни за что не позволят Ирану создать ядерное оружие . По его словам, ситуация под полным контролем, а иранцы сами очень хотят начать переговоры.

В ходе общения с журналистами в Белом доме президент подчеркнул, что Вашингтон заблокирует любые попытки Тегерана получить ядерный потенциал, назвав текущее противостояние «схваткой», в которой Соединенные Штаты полностью владеют инициативой.

Трамп убежден, что мирное соглашение будет достигнуто в любом случае, поскольку Иран заинтересован в диалоге. Он отметил, что Белый дом ожидает конкретных предложений, которые бы удовлетворили американскую сторону.

По данным источников Axios, США и Иран приблизились к подписанию одностраничного меморандума о прекращении войны на Ближнем Востоке. В основу документа положен американский план из 14 пунктов, предусматривающий 30-дневные переговоры по ядерной программе Тегерана, санкциям и судоходству в Ормузском проливе.

Ключевым достижением может стать согласие Ирана на вывоз высокообогащенного урана из страны, возможно даже в США. Вашингтон ожидает ответа от Тегерана на важные вопросы в течение 48 часов.

