Трамп подверг сомнению роль НАТО: "Они не были с нами и не будут"

Трамп резко высказался о НАТО / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой Североатлантического альянса, заявив о необходимости пересмотра отношений с НАТО.

Об этом говорится на Fox News .

По его словам, союзники не поддержали Соединенные Штаты должным образом во время последних военных действий.

Реклама

«Нам нужно переосмыслить НАТО. Они не были с нами. И не будут с нами», — отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что текущие операции США не представляют значительной сложности для американских военных.

«Это только военная операция, для нас это не что-то сложное», — добавил политик.

Заявления Трампа могут еще больше усугубить дискуссии о роли США в НАТО и будущем трансатлантическом партнерстве, отмечают источники.

Реклама

Дональд Трамп также рассказал о новом секретном оружии против БпЛА и заявил, что США имеют новые системы для уничтожения дронов, в частности «компьютеризированные пули» и лазеры.

Напомним, что армия США представила новую ручную гранату, поражающую цели не обломками, а мощной ударной волной, а именно модель M111, которая является первой подобной разработкой, принятой на вооружение со времен войны во Вьетнаме.