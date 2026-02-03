Трамп подвергает Украину новой войне — The Telegraph

Трамп пытается договориться с Россией относительно Донетчины, но такой мирный план может быть опасен для Украины / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп своим подходом к переговорам между Украиной и Россией может создать условия для новой войны вместо нынешней.

Об этом пишет главный внешнеполитический обозреватель The Telegraph Дэвид Блэр.

По его словам, администрация Трампа делает ставку на достижение любого соглашения, несмотря на его долгосрочные последствия. В частности, спецпредставитель США Стив Виткофф отправляется на очередной раунд переговоров в Абу-Даби, где ключевым вопросом названо будущее 5957 км² находящейся под контролем Украины Донецкой области, отмечает аналитик.

Обозреватель отмечает, что Россия так и не смогла захватить эти районы за годы полномасштабной войны, несмотря на многочисленные наступления. Теперь Кремль «старается получить желаемое за столом переговоров».

«Путин стремится получить дипломатическим путем то, чего не смог взять силой», — отмечает Блэр.

Требование отдать Донбасс РФ — это угроза для сотен тысяч людей

Он добавляет, что Украина вынужденно согласна с тем, что в рамках возможного мирного урегулирования Россия может сохранить контроль над частью оккупированных территорий. Однако требование Москвы передать еще и остающиеся под контролем Киева районы Донбасса выходит далеко за эти пределы.

По мнению автора, речь идет не только о политической несправедливости, но и об угрозе сотням тысяч гражданских, которые могут оказаться под властью оккупационного режима.

Кроме того, эти территории включают в себя важные оборонные узлы — в частности Краматорск и Славянск. Их потеря, предостерегает Блэр, откроет России путь для нового наступления вглубь страны.

Обозреватель считает, что настоящий посредник должен настаивать на отказе Кремля от требований относительно этих земель и подкрепить позицию жесткими мерами давления — от усиления санкций до расширения военной помощи Украине.

Трамп, по словам Блэра, позиционирует себя как «нейтрального арбитра» между агрессором и жертвой, что фактически означает усиление давления именно на Киев.

Среди возможных сценариев автор называет два: либо война будет продолжаться, потому что Россия не откажется от своих требований, либо Украину заставят пойти на уступки, которые создадут условия для новой агрессии в будущем.

«Неэффективная дипломатия Трампа может либо законсервировать нынешнюю войну, либо привести к ложному миру, посеющему семена следующего конфликта», — заключает Блэр.

В то же время стало известно, что Вашингтон придерживается четкой позиции: американских солдат в Украине не будет. Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, уже сформировался круг партнеров , готовых физически обеспечить безопасность Украины.

Он отметил, что относительно статуса Луганской, Донецкой областей и Крыма, то Украина будет действовать «исключительно в рамках международного права и поддержки союзников».