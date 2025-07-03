Трамп поговорил с Путиным: что заявил хозяин Кремля о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

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Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина длился почти час и касался, в частности, войны в Украине.

Об этом сообщил российским пропагандистам помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

По его словам, Трамп снова поднимал вопрос о скорейшем прекращении военных действий. В ответ Путин заверил своего собеседника, что продолжается поиск политического переговорного решения конфликта.

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В то же время хозяин Кремля подчеркнул, что Россия «будет добиваться поставленных целей и не отступится от них».

«В целом разговор как всегда между этими двумя лидерами шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, конечно, продолжат свое общение. Такая договоренность есть», — сообщил Ушаков.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы не требует капитуляции Украины, но ждет признания сложившихся на фронте «реалий».