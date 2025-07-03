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Трамп поговорил с Путиным: что заявил хозяин Кремля о войне в Украине
Президент государства-агрессора заявил, что Россия «будет добиваться поставленных целей и не отступится от них».
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина длился почти час и касался, в частности, войны в Украине.
Об этом сообщил российским пропагандистам помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
По его словам, Трамп снова поднимал вопрос о скорейшем прекращении военных действий. В ответ Путин заверил своего собеседника, что продолжается поиск политического переговорного решения конфликта.
В то же время хозяин Кремля подчеркнул, что Россия «будет добиваться поставленных целей и не отступится от них».
«В целом разговор как всегда между этими двумя лидерами шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, конечно, продолжат свое общение. Такая договоренность есть», — сообщил Ушаков.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы не требует капитуляции Украины, но ждет признания сложившихся на фронте «реалий».