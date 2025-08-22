Трамп поговорил с Путиным об ударе по американскому заводу на Закарпатье

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поговорил с российским президентом Владимиром Путиным по поводу ракетного удара государства-агрессора по заводу американской компании в городе Мукачево Закарпатской области.

Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме в пятницу, 22 августа, передает Clash Report.

При этом Трамп не детализировал обстоятельств и содержания этого разговора.

«Я сказал ему [президенту РФ Владимиру Путину], что меня это не устраивает», — сказал он.

Президент США добавил, что его «не устраивает» все, что связано с этой войной.

«Я думаю, что в течение следующих двух недель мы узнаем, каким образом все пойдет», — отметил он.

По словам Трампа, он примет «очень важное решение».

«Это будут масштабные санкции или масштабные тарифы, или… мы ничего не будем делать и скажем, что это ваша война», — сказал он.

Напомним, в ночь на 21 августа в городе Мукачево Закарпатской области российской ракетой был атакован завод американской компании, который специализируется на электронике.