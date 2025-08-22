- Дата публикации
Трамп поговорил с Путиным об ударе по американскому заводу на Закарпатье
Американский президент не детализировал обстоятельств и содержания своего разговора с хозяином Кремля.
Президент США Дональд Трамп поговорил с российским президентом Владимиром Путиным по поводу ракетного удара государства-агрессора по заводу американской компании в городе Мукачево Закарпатской области.
Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме в пятницу, 22 августа, передает Clash Report.
При этом Трамп не детализировал обстоятельств и содержания этого разговора.
«Я сказал ему [президенту РФ Владимиру Путину], что меня это не устраивает», — сказал он.
Президент США добавил, что его «не устраивает» все, что связано с этой войной.
«Я думаю, что в течение следующих двух недель мы узнаем, каким образом все пойдет», — отметил он.
По словам Трампа, он примет «очень важное решение».
«Это будут масштабные санкции или масштабные тарифы, или… мы ничего не будем делать и скажем, что это ваша война», — сказал он.
Напомним, в ночь на 21 августа в городе Мукачево Закарпатской области российской ракетой был атакован завод американской компании, который специализируется на электронике.