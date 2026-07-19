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Трамп погружается в бесконечную войну с Ираном: почему все пошло не по плану США — The Telegraph
Президент США уже не просто рискует, а фактически втянул Соединенные Штаты в открытый вооруженный конфликт с Ираном.
Президент США Дональд Трамп рискует втянуть страну в новую «бесконечную войну» с Ираном, не имеющую четкого обоснования и стабильных целей.
Об этом пишет The Telegraph.
Трамп все более обыденно говорит о применении военной силы и возможном «опустошении» Ирана, в том числе ударах по мостам и электростанциям. Такие атаки на гражданскую инфраструктуру могут быть нарушением международного гуманитарного права.
«Несмотря на заявления о возможном „опустошении“ Ирана и тысячи нанесенных ударов, режим демонстрирует устойчивость», — отмечают журналисты.
Эксперты предупреждают, что подобные операции создают проблемы с пополнением запасов боеприпасов и требуют объяснения общества относительно их жизненной необходимости. Ограничительными факторами остаются также рост мировых цен на нефть и снижение рейтингов.
Война в Иране — последние новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном, заключенный для прекращения войны, закончился.
«По-моему, все кончено. Я больше не хочу иметь с ними дело», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов, считает ли он прекращение огня завершенным и меморандум о взаимопонимании мертвым.
По словам президента США, американские удары стали ответом на атаки Ирана на судна.
Соединенные Штаты начали новый раунд военных ударов против Ирана и отменили ключевое освобождение от санкций по продаже иранской нефти, обвинив Тегеран в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе, чем поставили под угрозу хрупкое перемирие.
Из-за войны между США и Ираном мир потерял около 13% поставок нефти, и в итоге цены взлетели с 60 до 100 долларов за баррель. Однако мрачные прогнозы скачка до 200 долларов не оправдались. Из-за закрытия пролива крупнейшие производители нефти в Персидском заливе вынуждены были сократить добычу почти на 45%, свидетельствуют данные IEA.
Трамп оказался в затруднительном положении в противостоянии с Ираном, где контроль над Ормузским проливом стал главным рычагом влияния Тегерана.
Отметим, во время президентской кампании Дональд Трамп активно критиковал оппонентов, обвиняя их в чрезмерной склонности к военным действиям и риску вовлечь США в масштабные конфликты, включая мировую войну.