Трамп похвалил сам себя за выступление в ООН: что заявил

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп считает, что его выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН, посвященное энергетике и миграции, было «очень тепло воспринято».

Об этом он написал в соцсети Truth Social, призвав всех посмотреть речь.

Трамп отметил, что выбирал эту платформу для обсуждения «двух ключевых заявлений» и считает ее лучшей площадкой для этого.

В то же время он снова подверг критике ООН за организационные проблемы. По его словам, во время выступления вышел из строя телесуфлер, а эскалатор внезапно остановился. Однако, по мнению Трампа, эти «сюрпризы» лишь добавили речи интереса. Он подытожил, что «выступать в Организации Объединенных Наций — это всегда честь, даже если их оборудование иногда дает сбой».

Сообщение Дональда Трампа. / © Скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди и командой прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, в первом саммите на уровне лидеров Коалиции за возвращение украинских детей и ежегодном саммите Крымской платформы.

Президенты Украины и Соединенных Штатов Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся сегодня в 20.00 по Киеву на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Дональд Трамп обвинил страны НАТО и ЕС в том, что они фактически финансируют войну России против Украины, покупая российскую нефть.

Также он заявил, что российско-украинская война должна была быть «простой быстрой маленькой схваткой» и завершиться «за три дня».

На сессии Генассамблеи ООН президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре внимания из-за своих действий: камеры зафиксировали, как он вынул из кармана коробочку, вероятно, со снюсом и положил его в рот.