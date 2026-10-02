Трамп похвастался "самым высоким IQ" и признался, от кого у него такой ум

Трамп похвастался «самым высоким IQ» и / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «самый высокий IQ», и в качестве аргумента в пользу своих интеллектуальных способностей упомянул своего дядю, который 41 год проработал в Массачусетском технологическом институте (MIT).

Об этом Трамп заявил в интервью журналу Time.

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Говоря о руководителях технологических компаний, в частности о генеральном директоре OpenAI Сэме Альтмане и руководителе Anthropic Дарио Амодее, Трамп назвал их очень умными и заявил, что представители этой отрасли обладают «очень высоким уровнем IQ».

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«Сэм Альтман мне нравится. Умный. Дарио тоже умный. Они все умные. Мы имеем дело с очень высоким уровнем IQ. Очень-очень высоким. Это хорошо. Мне это нравится», — сказал президент США.

После этого Трамп сам затронул тему своего интеллекта и заявил, что у него самый высокий IQ.

«У меня самый высокий IQ. Самый высокий. Со мной всё в порядке, и я в этом разбираюсь», — заявил он.

Объясняя свои способности, Трамп упомянул своего дядю Джона Джорджа Трампа, который более четырёх десятилетий проработал в MIT. По словам президента США, родственная связь с учёным убеждает его в роли генетики в формировании интеллекта.

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«Мой дядя проработал в MIT 41 год, и, честно говоря, я верю в генетику и понимаю это», — сказал Трамп.

Он также заявил, что понимает определенные вопросы «гораздо лучше», чем, по его мнению, любой другой президент, поскольку обладает соответствующими способностями.

«У меня действительно есть способности к этому. У меня есть способности к тем вещам, которые являются новыми рубежами», — сказал глава Белого дома.

Трамп также привёл в качестве примера свои решения в энергетической сфере. Он заявил о необходимости обеспечения крупных электростанций собственными источниками электроэнергии, объясняя это проблемами с доступностью мощностей в энергосистеме.

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«Что я сделал, например: эти огромные электростанции… У нас в энергосистеме нет электричества. Теперь этим огромным электростанциям разрешено производить собственную электроэнергию», — сказал президент США.

Ранее 80-летний президент США Дональд Трамп хвастался тем, что «на отлично» сдал уже третий когнитивный тест, отвечая на слухи о его возрасте и старческом маразме.

Напомним, несмотря на заверения Белого дома о превосходном состоянии здоровья Трампа, профессор медицины Джонатан Райнер указал на заметные визуальные признаки возможных проблем: крупные синяки на руках, отеки ног и чрезмерную дневную сонливость.

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