Трамп похвастался "восьми завершенными войнами" и снова пожаловался на Нобелевскую премию

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп снова вернулся к теме своих миротворческих достижений и Нобелевской премии мира.

Во время общения с журналистами американского президента спросили о предстоящих поездках Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Киев и Москву и о том, привезут ли они новые предложения по завершению войны.

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Трамп ответил, что представители США "везут с собой предложение о прекращении войны". Однако после этого он переключился на свои достижения.

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"Я завершил восемь войн. Надеюсь, вы мной гордитесь", - заявил президент США.

Трамп несколько раз повторил тезис о "восемь завершенных войнах" и пожаловался, что, по его мнению, не получает должного признания за свои действия.

"Я не получаю за это никакого признания. Я положил конец восьми войнам", - сказал он.

После этого Трамп снова вспомнил Нобелевскую премию мира.

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"Получил ли я Нобелевскую премию? Нет", - заявил американский президент.

По словам Трампа, человек, получивший премию, был "столь любезным, что отдал ее" ему. Дополнительных объяснений по этому заявлению он не привел.

Напомним, ранее лидер оппозиции, а также основательница и бывшая президент Венесуэльской волонтерской организации Súmate Мария Корина Мачадо вручила Дональду Трампу свою Нобелевскую премию мира за «определение его уникальной преданности свободе» венесуэльского народа.

Трамп подтвердил получение премии мира, назвав это «прекрасным жестом».

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Нобелевский институт пояснил, что премия не может быть передана от одного лица к другому. «Нобелевская премия не может быть ни отменена, ни передана другим лицам, – заявил представитель Нобелевского института Эрик Аасхайм. — После оглашения лауреатов решение остается в силе навсегда».

Между тем Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Премии мира, поскольку с начала своего нового срока в Белом доме мол смог прекратить несколько войн.

Ее вручают с 1901 года людям, которые «сделали больше всего для братства между народами, для отмены или сокращения армий и для содействия мирным конгрессам».

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