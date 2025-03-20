Трамп показал красную кнопку в своем кабинете: для чего она нужна

Президент США Дональд Трамп показал красную кнопку красную кнопку в Овальном кабинете. Он рассказал, зачем она нужна.

Кадры обнародовало издание Fox News.

Трамп показал красную кнопку в Овальном кабинете

По словам Трампа, люди полагают, что красная кнопка в кабинете главы Штатов служит для запуска ядерного оружия. Впрочем, это не так. На самом же деле с ее помощью президент может заказать себе диетическую цепь.

"Она прямо здесь. Каждый считает, что она ядерная. Они говорят, что если я ее нажму, то миру придет конец", — рассказал Трамп.

Как мы сообщали ранее, президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена "крайне некомпетентного президента".

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