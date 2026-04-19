Трамп показал новое любимое фото, которое украшает Белый дом

Президент США Дональд Трамп похвастался новым любимым фото, которое он вложил в рамку и повесил на стене в своем кабинете в Белом доме.

Видео этого момента из общения с журналистами публикуют в соцсетях.

На фото, которое американский президент с гордостью показал присутствующим, Дональд Трамп запечатлен во время пресс-конференции в аэропорту на фоне самолета.

Он стоит, широко расставив ноги, при этом в ценре кадра оказался микрофон с «пушкой».

Дональд Трамп снят с такого ракурса, что создается впечатление, будто микрофон нацелен ниже пояса американского президента.

Однако, это совсем не смутило хозяина Белого дома.

Наоборот он похвастался перед журналистами, отметив, что «Джо Байден так бы не смог».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал появление в Сети резонансного изображения, на котором он похож на Иисуса Христа. В ответ на вопрос репортера Трамп подтвердил факт публикации, однако отрицал религиозный подтекст.