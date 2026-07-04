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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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28
Время на прочтение
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Трамп показал новую $100-купюру со своей подписью: в США впервые изменят дизайн банкнот

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение новой 100-долларовой банкноты со своей подписью. Теперь новые американские бумажные деньги будут печатать с подписью действующего президента — это станет первым подобным случаем в истории страны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал новый дизайн 100-долларовой банкноты, на которой вместо традиционной подписи казначея США появился его собственный автограф.

Как сообщает CNN , Министерство финансов США подтвердило, что новые бумажные доллары будут печатать с подписью Трампа. Первыми в обращение начали поступать именно 100-долларовые купюры, а впоследствии изменения коснутся и других номиналов.

/ © CNN

© CNN

В ведомстве пояснили, что решение было принято по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов. Там отметили, что это первый случай, когда подпись действующего президента появится на американских бумажных деньгах.

Трамп также опубликовал в социальных сетях изображение новой банкноты с подписью, подтвердив изменения в дизайне американской валюты.

Напомним, что ранее Трамп заработал более $1,4 млрд на криптовалютах: доходы президента США вызвали новые вопросы

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Дата публикации
Количество просмотров
28
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