Трамп показал первое фото Мадуро после его задержания: подробности
Информация об аресте Мадуро получила визуальное подтверждение.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан в его резиденции. У сети уже появилось его первое фото после задержания.
Об этом стало известно после публикации сообщения президента США Дональда Трампа в соцсетях.
На снимке он виден на борту американского авианосца USS Iwo Jima.
Напомним, 3 января, мир всколыхнула новость об успешной военной операции США в Венесуэле. Президент Дональд Трамп заявил о захвате и вывозе из страны диктатора Николаса Мадуро.
Мадуро и его супруге выдвинули обвинения в США. Генпрокурор США назвала задержанного президента Венесуэлы и его супругу вероятными международными наркоторговцами.