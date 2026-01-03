Трамп показал первое фото Мадуро после его задержания: подробности

Николас Мадуро / © Associated Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан в его резиденции. У сети уже появилось его первое фото после задержания.

Об этом стало известно после публикации сообщения президента США Дональда Трампа в соцсетях.

На снимке он виден на борту американского авианосца USS Iwo Jima.

Николас Мадуро / © Фото из открытых источников

Напомним, 3 января, мир всколыхнула новость об успешной военной операции США в Венесуэле. Президент Дональд Трамп заявил о захвате и вывозе из страны диктатора Николаса Мадуро.

Мадуро и его супруге выдвинули обвинения в США. Генпрокурор США назвала задержанного президента Венесуэлы и его супругу вероятными международными наркоторговцами.