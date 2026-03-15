«Трамп полностью потерял контроль»: в Сенате США резко раскритиковали войну с Ираном

Сенатор США Крис Мерфи заявил, что администрация Дональда Трампа потеряла контроль над войной, а Иран имеет потенциал для эскалации конфликта, включая риск ударов по Центральной Европе.

Об этом сенатор написал на своей странице в сети X.

По его словам, Трамп серьезно недооценил способность Ирана отвечать на удары, и сейчас регион «охвачен огнем».

Кризис первый

Мерфи подчеркнул, что Трамп ошибочно полагал, что Иран не перекроет Ормузский пролив. Сейчас цены на нефть стремительно растут, и если пролив останется закрытым, это может привести к глобальной рецессии.

Он также подчеркнул, что средства Ирана для атак на танкеры — тысячи дронов, скоростные катера и морские мины практически невозможно уничтожить, а военно-морское сопровождение для танкеров требует огромных ресурсов.

Кризис второй

Сенатор отметил, что современная война — это война дронов. Иран способен наносить постоянные удары по нефтяным объектам в регионе благодаря большому количеству дешевых вооруженных беспилотников. Два дня назад они взорвали критически важное нефтяное хранилище в Омане.

Мерфи также предупредил, что страны Персидского залива исчерпывают запасы перехватчиков, что делает нефтяные объекты уязвимыми для последующих атак.

Кризис третий

По словам Мерфи, разворачивается более широкий региональный конфликт: иранские прокси в Ливане атакуют Израиль, а в Ираке они целятся в американские силы. Израиль уже угрожает масштабным наземным вторжением в Ливан, что может стать отдельным кризисом.

Сенатор также обратил внимание на другие потенциальные точки эскалации. В частности, движение хуситов в Йемене пока действует относительно сдержанно, но, по его мнению, это может измениться, ведь они способны атаковать судоходство в Красном море.

Кроме того, он предостерег, что конфликт может снова дестабилизировать ситуацию в Сирии.

Кризис четвертый

Сенатор подчеркнул, что, по его мнению, Трампа не имеет четкого плана завершения войны.

По его словам, Иран и его союзники могут создавать нестабильность в регионе неограниченное время.

Мерфи также предупредил, что возможное наземное вторжение может привести к масштабной войне и гибели тысяч американских военных.

Он добавил, что даже в случае оглашения победы Иран может со временем восстановить уничтоженную инфраструктуру.

«Все это было вполне предсказуемо. Именно поэтому предыдущие президенты не были столь безрассудны, чтобы начинать такую войну», — подчеркнул он.

По мнению Мерфи, лучшим шагом для президента США было бы сейчас прекратить конфликт, чтобы не допустить еще большей катастрофы.

Ранее сообщалось, что эксперты предупреждают, что кризис в Иране может повлиять на сокращение производства и поставку удобрений и уже начинает влиять на глобальное производство пищевых продуктов.

Мы ранее информировали, что администрация президента Дональда Трампа отказалась поддержать инициативы союзников с Ближнего Востока по началу дипломатических переговоров по прекращению войны в Иране.