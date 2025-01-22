Трамп помиловал пожизненно заключенного создателя крупнейшего в мире интернет-магазина наркотиков

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп помиловал Росса Ульбрихта, создателя крупнейшего в мире интернет-магазина наркотиков Silk Road, который также являлся знаковой фигурой в сообществах, связанных с криптовалютами и идеей свободы от государства.

Об этом пишет The New York Times

Как сообщает издание, американский лидер выполнил обещание, многократно озвученное во время своей предвыборной кампании, привлекая значительную поддержку со стороны криптоиндустрии. Эта отрасль инвестировала более 100 миллионов долларов, чтобы повлиять на результаты выборов. Росс Ульбрихт, считающийся пионером биткоина, в 2015 году получил пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение по обвинениям, включавшим торговлю наркотиками через интернет.

"Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы сообщить ей, что в ее честь и в честь так сильно меня поддерживавшего Либертарианского движения я с удовольствием только что подписал полное и безусловное помилование ее сына Росса", — написал он в своей соцсети Truth Social.

Росс Ульбріхт / фото Yoni Heisler

За три года работы Silk Road в даркнете он стал глобальным наркомаркетом с более чем 1,5 миллиона сделок, включая продажу героина, кокаина и других наркотиков. По данным властей, сайт заработал более 200 миллионов долларов. Прокуроры также заявляли, что Росс Ульбрихт заказывал убийства людей, считавшихся угрозой, но доказательств их осуществления не предоставили.

Несмотря на преступления, Ульбрихт остается популярным среди криптоэнтузиастов, ведь Silk Road был одной из первых площадок для использования биткоина. Его поклонники считали приговор слишком суровым и популяризируют лозунг "Свободу Россу".

Напомним, Росс Ульбрихт был арестован в 2013 году после того, как ФБР отследило его в Сан-Франциско. В 2015 году суд признал его "лидером цифровой наркоимперии" Silk Road, и он получил пожизненное заключение.

Прокуроры заявили, что смерть шести человек была связана с наркотиками, купленными через этот сайт. Однако многие считали приговор слишком суровым. В 2017 году апелляционный суд подтвердил приговор, хотя и признал его тяжким. Ульбрихт отбывал наказание в Аризоне, а его приверженцы в криптоиндустрии настаивали на том, что он был осужден за ненасильственное преступление и не было доказательств об убийствах.

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