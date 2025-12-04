Трамп помирил еще две страны и подписал соглашения об ископаемых

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В четверг, 4 декабря, во время визита в Вашингтон президенты Руанды и Демократической Республики Конго (ДРК) Поль Кагаме и Феликс Чисекеди подписали мирное соглашение в присутствии американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает ВВС.

По словам президента США, мирное соглашение имеет целью положить конец десятилетиям конфликта в регионе путем установления постоянного прекращения огня, разоружения повстанческих групп, обеспечения возвращения беженцев домой и создания новых рамок для экономического процветания.

Реклама

«Я имею большое доверие к обоим лидерам», — сказал Трамп во время церемонии.

Оба африканских лидера заявили, что будут придерживаться соглашения, причем Кагаме похвалил Трампа как «прагматичного» и «беспристрастного» лидера, который воспользовался возможностью внести свой вклад в мир.

Сегодняшнее подписание соглашения было формальностью, поскольку представители обеих стран согласовали мирные условия еще в июне.

Однако сегодня США также подписали собственные соглашения по полезным ископаемым как с ДР Конго, так и с Руандой, которые, по словам Трампа, «откроют новые возможности для Соединенных Штатов получить доступ к критически важным полезным ископаемым и обеспечат экономические выгоды для всех».

Реклама

Американский лидер отметил, что США направят некоторые из своих «крупнейших и самых выдающихся компаний» в обе страны для добычи некоторых редкоземельных минералов.

«Все заработают много денег», — заверил Трамп.

Эксперты, которые общались с BBC, назвали официальное подписание соглашения положительным шагом, но отметили, что, пока продолжаются боевые действия в ДР Конго и конфликт распространяется по всему региону, говорить о длительном мире еще рано.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим временем для заключения мирного соглашения между Украиной и РФ был момент, когда он говорил об отсутствии карт.