Трамп пообещал "ад" на Ближнем Востоке, если ХАМАС не освободит заложников

Он заявил, что нападение боевиков ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года, "никогда не должно было быть".

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке начнется "ад", если до его инаугурации 20 января боевики ХАМАС не освободят всех заложников.

Об этом информирует CNN.

"Это не будет хорошо для ХАМАС, и это не будет хорошо, честно говоря, ни для кого. Весь ад получится. Мне больше не нужно говорить, но это то, что есть", — сказал Трамп.

Кроме того, он заявил, что нападение боевиков ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года, "никогда не должно было быть".

В свою очередь представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что Израиль и ХАМАС "достигают значительный прогресс" в переговорах по освобождению заложников.

Во время разговора с Трампом Виткофф сказал, что он "действительно надеется, что к инаугурации у нас будет несколько хороших вещей, которые можно объявить от имени президента".

Кроме того, он заявил, что уже завтра вернется в Дохо, где проходят переговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле признали то, что они стоят за ликвидацией лидера ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС согласился отпустить израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня.

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