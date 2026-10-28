Трамп пообещал американцам по $5000 и пошутил, на что их хватит: подробности

Дональд Трамп / © Associated Press

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За несколько дней до выборов Дональд Трамп снова напомнил об обещании выплатить американцам по 5000 долларов в случае победы республиканцев. Четкого плана выплат до сих пор нет, но он уже рассказывает, где потратить эти деньги.

Об этом сообщает издание Unilad.

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По данным издания, идею дивидендов Трампа президент впервые объявил 9 сентября на съезде республиканцев в Далласе и с тех пор регулярно вспоминает о ней. Впрочем, никакой официальной процедуры или даты выплат до сих пор нет.

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«Езжайте во Флориду, посетите любое из наших замечательных мест. Вы даже можете приехать в Мар-а-Лаго», — сказал он.

В то же время политик выразил сомнения в покупательной способности этой суммы в собственном заведении:

«Проблема в том, что за 5000 долларов максимум, что вы сможете купить — это гамбургер и, возможно, небольшой десерт», — отметил Трамп.

Позже он пошутил, что даже не уверен, хватит ли этих средств хоть на это и добавил: «Нет, не идите туда. Это не самое лучшее место, если вы цените свои средства».

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Mar-a-Lago — это имение Трампа площадью 17 акров в Палм-Бич. На сайте заведения указано, что у клуба есть бассейн, салон красоты, спа-центр, пять теннисных кортов и площадка для крокета.

Впрочем, тратить деньги именно там американцы не должны. Ранее Трамп отмечал, что единственное произношение для получателей — использовать средства внутри страны, если выплаты вообще состоятся.

«Дивиденды» — не единственное финансовое обещание Трампа. В сети Truth Social он предложил 1 миллион долларов за информацию о фальсификации на выборах 2026 года. Главное условие — сообщение должно привести к аресту и осуждению подозреваемого.

Такие заявления раздаются на фоне сомнительных шансов республиканцев получить большинство. Согласно опросу NPR/PBS News/Marist, демократы сохраняют ощутимое преимущество на выборах и остаются фаворитами в борьбе за Палату представителей.

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По данным опроса, 44% избирателей считают свой голос в Конгресс голосованием против Трампа, рейтинг которого продолжает падать. Еще 35% опрошенных заявляют, что личность президента вообще не влияет на их выбор.

Выборы в Конгерс США — последние новости

Напомним, в преддверии выборов в Конгресс 3 ноября политика Дональда Трампа в отношении Украины вызывает все больше споров. Чтобы снизить цены на энергоносители и показать дипломатические успехи, ослабляет давление на Россию и все больше критикует Киев.

Ранее мы писали, большинство опрошенных американцев считают, что Дональд Трамп допустил нарушения, достаточные для импичмента. Впрочем, люди разошлись во мнениях относительно того, стоит ли демократам делать его устранение главной темой выборов.

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