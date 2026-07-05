Трамп пообещал бороться с "коммунизмом" в США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп во время торжеств по случаю 250-летия провозглашения независимости Соединенных Штатов значительную часть своего выступления посвятил борьбе с коммунизмом, заявив, что эта идеология якобы вновь набирает силу внутри страны.

Об этом сообщает The New York Times.

Поздно вечером в субботу, 4 июля, выступая на Национальной аллее в Вашингтоне, американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты уже побеждали коммунизм в прошлом и готовы сделать это снова.

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«Звезды и полосы [то есть США] уже отправили серп и молот [символ коммунизма] в небытие, и мы сделаем это снова, если понадобится», — заявил Трамп.

По словам президента США, коммунизм в последнее время вновь «поднял свою уродливую голову» именно в Америке.

Трамп назвал эту идеологию полной противоположностью американским ценностям и сравнил ее с « раковой опухолью», которую необходимо немедленно удалить.

«Мы никогда не станем коммунистической страной. Мы не хотим коммунистов в нашей стране», — подчеркнул хозяин Белого дома.

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В ходе выступления он также выразил благодарность ветеранам, участвовавшим в войнах, связанных с противостоянием коммунистическим режимам, в частности на Корейском полуострове и во Вьетнаме.

В последнее время президент Трамп, избранный от Республиканской партии, все активнее использует термин «коммунисты» в отношении своих политических оппонентов из Демократической партии.

Напомним, что во время своего недавнего выступления у горы Рашмор Трамп назвал демократов «Коммунистической партией», продолжая риторику, в которой идеологическое противостояние занимает все более важное место во внутриполитической борьбе США.

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