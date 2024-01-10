Трамп пообещал, что США не помогут ЕС в случае военного нападения – еврокомиссар

Также Трамп заявлял, что "НАТО умерло" и угрожал, что США выйдут из Альянса.

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп во время частной встречи с еврокомиссарами заявлял, что Соединенные Штаты не придут на помощь Евросоюзу в случае военного нападения.

Об этом рассказал еврокомиссар Тьерри Бретон, сообщает Politico.

Также читайте Более 20 штатов могут запретить Трампу участвовать в выборах – NYT

"Вы должны понимать, что, если Европа подвергается нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас", – говорил Трамп главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен в 2020 году, как утверждает Бретон.

Также Трамп заявлял, что НАТО умерло, и угрожал, что США выйдут из Альянса.

"И, кстати, вы должны мне 400 миллиардов долларов, потому что вы не заплатили, немцы, то, что должны были заплатить за оборону", – добавил он, когда еще был президентом Соединенных Штатов.

Еврокомиссар Бретон рассказал эту историю на мероприятии в Европейском парламенте в Брюсселе во вторник, 9 января, за несколько дней до того, как Республиканская партия проведет 15 января кокусы в Айове, что будет начальным этапом в борьбе Трампа за номинацию на участие в выборах президента США от республиканцев.

По информации Politico, Брюссель "переполнен страхом" о возможности возвращения Трампа на пост президента США. Поэтому Бретон призвал страны ЕС усилить свою оборону, поскольку "мы сами по себе".

Ранее нынешний президент США Джо Байден заявил, что Трамп готов разрушить демократию в Штатах ради возвращения к власти.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия. Также он в очередной раз заверил, что завершит войну в Украине за 24 часа и заставит Зеленского и Путина заключить соглашение.

По мнению Трампа, Украине нужно было "отдать" РФ свои территории.

Президент Зеленский в свою очередь ответил, представляет ли угрозу для Украины вероятная победа Трампа.