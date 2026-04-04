Трамп пообещал Ирану "ад" через 48 часов: детали нового ультиматума США

Президент США Дональд Трамп напомнил, что истекает время для выполнения одного из его многочисленных ультиматумов Ирану и пообещал «ад» в случае игнорирования требований.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social в субботу, 4 апреля.

«Помните, я дал Ирану десять дней, чтобы заключить соглашение или открыть пролив ОРМУЗ? Осталось 48 часов до того, как на них обрушится настоящий ад. Слава Богу», — говорится в сообщении.

Ранее, 26 марта, президент США Дональд Трамп объявил о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Ирана сроком на 10 дней. По его словам, ограничения будут действовать до понедельника, 6 апреля 2026 года, в 20:00 по восточному времени (то есть до 3 ночи 7 апреля по киевскому времени).

При этом американский президент заявил об успешных переговорах, которые якобы продолжаются между США и Ираном.

Что известно об угрозах Трампа Ирану

30 марта президент США предупредил, что в случае отсутствия согласия на заключение сделки, американские военные взорвут остров Харг, где расположены главные нефтяные терминалы Ирана, и другие стратегические объекты.

Уже в среду, 1 апреля, Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана обратилось к Соединенным Штатам с просьбой о прекращении огня.

Он также заверил, что Соединенные Штаты ведут серьезные переговоры с «новым и более разумным режимом Ирана» о прекращении военных операций.

В то же время в тот же день в обращении к нации американский президент заявил о подготовке «чрезвычайно сильных» военных ударов по Ирану.

«Мы собираемся нанести им чрезвычайно сильные удары в течение следующих двух-трех недель. Мы собираемся вернуть их в каменный век, где им самое место», — заявил он.

На следующий день, 2 апреля, Дональд Трамп заявил, что после завершения конфликта с Ираном заблокированный Ормузский пролив «в конце концов откроется сам собой».