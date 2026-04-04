Трамп пообещал Ирану "ад" через 48 часов: детали нового ультиматума США
Президент США Дональд Трамп будет ждать еще двое суток на открытие Ираном Ормузского пролива или согласия от руководства страны на заключение сделки.
Президент США Дональд Трамп напомнил, что истекает время для выполнения одного из его многочисленных ультиматумов Ирану и пообещал «ад» в случае игнорирования требований.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social в субботу, 4 апреля.
«Помните, я дал Ирану десять дней, чтобы заключить соглашение или открыть пролив ОРМУЗ? Осталось 48 часов до того, как на них обрушится настоящий ад. Слава Богу», — говорится в сообщении.
Ранее, 26 марта, президент США Дональд Трамп объявил о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Ирана сроком на 10 дней. По его словам, ограничения будут действовать до понедельника, 6 апреля 2026 года, в 20:00 по восточному времени (то есть до 3 ночи 7 апреля по киевскому времени).
При этом американский президент заявил об успешных переговорах, которые якобы продолжаются между США и Ираном.
Что известно об угрозах Трампа Ирану
30 марта президент США предупредил, что в случае отсутствия согласия на заключение сделки, американские военные взорвут остров Харг, где расположены главные нефтяные терминалы Ирана, и другие стратегические объекты.
Уже в среду, 1 апреля, Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана обратилось к Соединенным Штатам с просьбой о прекращении огня.
Он также заверил, что Соединенные Штаты ведут серьезные переговоры с «новым и более разумным режимом Ирана» о прекращении военных операций.
В то же время в тот же день в обращении к нации американский президент заявил о подготовке «чрезвычайно сильных» военных ударов по Ирану.
«Мы собираемся нанести им чрезвычайно сильные удары в течение следующих двух-трех недель. Мы собираемся вернуть их в каменный век, где им самое место», — заявил он.
На следующий день, 2 апреля, Дональд Трамп заявил, что после завершения конфликта с Ираном заблокированный Ормузский пролив «в конце концов откроется сам собой».