Трамп пообещал посадить в тюрьму политических оппонентов, если вернется к власти

Он также сказал, что "никогда не бил Байдена так сильно, как мог бы", находясь в должности.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он посадит за решетку своих политических оппонентов, если придет к власти снова.

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Об этом информирует издание The Guardian.

Во время интервью Трампу напомнили, что ранее он обещал посадить в тюрьму Хиллари Клинтон, его оппонентку в 2016 году, чего он так и не выполнил, будучи в должности.

"Ответ состоит в том, что нет выбора, потому что они делают это с нами", – заявил Трамп.

Он также сказал, что "никогда не бил Байдена так сильно, как мог бы", находясь в должности.

Кроме того, добавил, что "Байден стоит за обвинениями против него".

Еще Трамп заявил, что демократы и другие оппоненты являются "больными людьми... злыми людьми".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп собрал рекордные 7,1 млн долларов пожертвований после тюремного фото.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывшему президенту США Дональду Трампу сделали фото в тюрьме 24 августа, когда он прибыл в качестве обвиняемого.

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