Трамп пообещал Путину большую услугу, если он остановит войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что окажет большую услугу России и ее президенту Владимиру Путину, если тот согласится заключить договор об окончании войны в Украине. В противном случае американский лидер угрожает РФ жесткими санкциями.

Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.

По словам президента США, если соглашение об окончании войны не будет заключено, то у него не будет другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия.

При этом Трамп заявил, что "не хочет навредить России", поскольку "любит российский народ" и всегда имел хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

В этом контексте президент США упомянул о Второй мировой войне, которую, по его словам, Соединенным Штатам помогла выиграть Россия, "потеряв при этом почти 60 млн жизней". Тем самым Дональд Трамп проявил свою неосведомленность о национальном составе Советского Союза и втрое преувеличив количество "российских", то есть советских, жертв.

“Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, будь я президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Настало время "УКЛАСТЬ СОГЛАШЕНИЕ". БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЯРЕНО НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ!”, — написал президент США, перейдя на капслок.

Напомним, после инаугурации президент США Дональд Трамп высказался о своем обещании "завершить войну в Украине за день" и заявил, что постарается сделать это как можно скорее.

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