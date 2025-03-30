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Трамп пообещал разбомбить Иран, если не будет заключено ядерное соглашение
Трамп также пригрозил Ирану «вторичными пошлинами», которые уже стали привычным способом давления на правительства других стран.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану небывалыми бомбардировками, если эта страна не согласится на заключение ядерного соглашения, отказавшись от создания собственного ядерного оружия.
Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC News.
«Если они [власть Ирана] не заключат соглашение, там будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, которых они никогда раньше не видели», — пообещал американский президент.
Трамп также угрожал Ирану «вторичными пошлинами», которые уже стали привычным способом давления на правительства других стран.
При этом он добавил, что представители США и Ирана «разговаривают» на этот счет.
В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье, 30 марта, заявил, что он исключает прямые переговоры с США по ядерной программе.
Напомним, еще 7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором предложил начать переговоры и заключить новое ядерное соглашение.