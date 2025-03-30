Трамп пообещал разбомбить Иран, если не будет заключено ядерное соглашение

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану небывалыми бомбардировками, если эта страна не согласится на заключение ядерного соглашения, отказавшись от создания собственного ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC News.

«Если они [власть Ирана] не заключат соглашение, там будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, которых они никогда раньше не видели», — пообещал американский президент.

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Трамп также угрожал Ирану «вторичными пошлинами», которые уже стали привычным способом давления на правительства других стран.

При этом он добавил, что представители США и Ирана «разговаривают» на этот счет.

В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье, 30 марта, заявил, что он исключает прямые переговоры с США по ядерной программе.

Напомним, еще 7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором предложил начать переговоры и заключить новое ядерное соглашение.