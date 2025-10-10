Трамп пообещал защищать Финляндию от РФ и «наехал» на Испанию

Брифинг Александра Стубба и Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы встать в защиту Финляндии, если на нее нападет Россия.

Об этом он сказал на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Журналисты спросили, готов ли Вашингтон поддержать Финляндию, если Россия и диктатор Путин начнут против нее агрессию.

«Да, я бы защищал. Они являются членами НАТО. Я защищал бы. Они прекрасны. Но не думаю, что это произойдет. Не думаю, что Путин это сделает. Шансы очень малы. Потому что ваша армия велика как для вашей страны. У вас мощная армия, одна из лучших, и мы точно будем рядом, чтобы помочь», — отметил Трамп.

В то же время, президент США не удержался от критики в адрес Испании. По его словам, страна не выполняет своих обязательств перед НАТО, тратя слишком мало средств на оборону.

«У нас был один, что отстает. Это была Испания. Вы должны позвонить им и узнать, почему они отстают. И у них тоже все хорошо, знаете ли. Благодаря многим вещам, которые мы сделали, у них все хорошо… Честно говоря, возможно, вам следует исключить их из НАТО», — заявил американский президент.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Украина и Россия «достаточно скоро» сядут за стол переговоров.

Мы ранее информировали, что Украина поддержит номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если США вынудят Путина сесть за стол переговоров и прекратить огонь на фронте.»